LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Jena (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Jenaer Innenstadt zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Am Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr beobachtete ein Zeuge im Bereich des Ernst-Abbe-Platzes eine körperliche Auseinandersetzung, wobei eine männliche Person augenscheinlich so stark verletzt wurde, dass er vorübergehend sogar am Boden lag. ...

