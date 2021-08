Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angriff auf Bundespolizisten am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf (ots)

Bundespolizisten trafen am Freitagabend (30. Juli), um 23.00 Uhr, nach Hinweis eines Reisenden, auf einen Mann, der in Bahnhofsnähe hilflos am Boden lag. Bei Ansprache rastete der schlafende Mann aus und griff die Beamten an. Mit 2,1 Promille verblieb er bis zum Folgetag im Gewahrsam.

Der polnische Staatsangehörige war zunächst überhaupt nicht ansprechbar. Die Beamten setzten einen kurzen Schmerzreiz in Forme eines Kniffes, wovon der Mann erwachte. Er sprang direkt auf und ging auf die Bundespolizisten los. Die Beamten versuchten den 26-Jährigen mit ausgestreckten Armen von sich fern zu halten. Als er sich nicht beruhigte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Der Transport zur Dienststelle verlief sehr schwerfällig. Der junge Mann ließ sich ständig fallen und versuchte den Beamten ein Bein zu stellen.

Auf der Dienststelle wurde bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden. Er führte ein Verschlusstütchen vermutlich Marihuana sowie eine Einheit vermutliches Amphetamin mit sich. Aufgrund der Aggressivität, die nicht abnahm, und dem Atemalkoholwert von 2,1 Promille wurde der Tatverdächtige nach ärztlicher Begutachtung in Gewahrsam genommen. Um 6.00 Uhr des Folgetages konnte der Mann die Dienststelle verlassen.

Ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs und dem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde gegen den 26-Jährigen eingeleitet. Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell