LPI-J: Körperverletzung mit mehreren Beteiligten - Zeugenaufruf

Blankenhain (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Blankenhain ein Quad entwendet. Der oder die Täter drangen zwischen 02:00 - 05:00 Uhr durch Überwindung der Umfriedung des Grundstückes von hinten in die Garage ein, in der das Quad untergestellt war. Hier wurde der elektrische Antrieb des Tores entriegelt und das Garagentor wurde aufgeschoben, um das Quad in der Folge zu entwenden. Bei dem Quad ...

mehr