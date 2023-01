Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in unbewohntes Haus

Dudenhofen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 04.01.2023 bis zum 12.01.2023 in ein Wohnhaus in der Albrecht-Dürer-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nachdem die Täter diverse Schränke öffneten, entwendeten diese eine Herrenuhr sowie etwa drei Goldringe im niedrigen dreistelligen Bereich. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

