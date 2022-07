Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Pedelecs gestohlen

Schüttorf (ots)

Zwischen dem 27. und 28. Juli kam es in Schüttorf in der Julius-Leber-Straße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten ein abgeschlossenes Pedelec der Marke "Kalhoff". Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. In derselben Zeit kam es auch in Breslauer Straße zu einem Diebstahl. Dabei verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Geräteschuppen und entwendeten ein Pedelec der Marke "Bulls" und der Marke "KTM". Der Schaden wird hier auf etwa 5700 Euro geschätzt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden.

