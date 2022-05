LPI-G: Ungebetene Gäste

Gera (ots) - Am Samstag wurde ein 45-jähriger Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin durch zwei Fahrradfahrer in Gera in der Röschützer Straße angegriffen. Zuvor soll es aufgrund einer Verkehrsbehinderung zu einem Streitgespräch gekommen sein. Die Geschädigten wurden durch die Radfahrer bespuckt und geschlagen und entfernten sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten. Beide Tatverdächtige konnten im Nachgang ermittelt werden. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

