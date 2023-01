Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Otterstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag in der Zeit vom 17:30 Uhr bis 18:25 Uhr in ein Wohnhaus in der Pappelstraße in Otterstadt ein und durchsuchten das dortige Schlafzimmer und entwendeten Goldschmuck. Die genaue Schadenshöhe konnte durch die Geschädigten noch nicht benannt werden. Sowohl der Geschädigte des Einbruchs, als auch ein Nachbar konnten bereits am Mittag zwei männliche, dunkel gekleidete Personen mit Bart in der Straße beobachten, welche keine Anwohner der Straße waren und ihnen verdächtig vorkamen.

Zeugen, die Angaben zu den zwei männlichen Personen machen können oder andere auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Pappelstraße am Mittwoch gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei,rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell