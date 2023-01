Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mann fordert unter Vorhalt von Messer Geld

Speyer (ots)

Am 11.01.2023 gegen 19:50 Uhr ging ein 30-jähriger Mann mit seiner 3-monatigen Tochter im Kinderwagen auf dem Gehweg von der Petschengasse in Richtung Mausbergweg spazieren. Als er sich einer Parkbank näherte wurde er von einem unbekannten Mann angehalten und angesprochen. Dieser forderte schließlich unter Vorhalt eines mitgeführten Klappmessers die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte konnte den unbekannten Täter durch einen angedeuteten Fußtritt vertreiben. Er flüchtete in Richtung Petschengasse. Anschließend informierte der 30-Jährige die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung mit starken Kräften unter Hinzuziehung einer Diensthundeführerin verlief jedoch negativ. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 170-175cm groß, hager, sehr kurze Haare, verwaschene/lallende Aussprache (verm. alkoholisiert), weinroter-dünner-knielanger Parka, Jogginghose. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell