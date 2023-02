Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Freitagabend kam es auf der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 47-jähriger Fahrzeugführer hatte beim Abbiegen auf den Schänzeldamm, einen entgegenkommenden Pkw übersehen, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Die 42-jährige Fahrzeugführerin des entgegenkommenden Pkw zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für den restlichen Verkehr gesperrt werden.

