POL-S: Diebe schlagen Autoscheiben ein - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben zwischen Montagabend (14.11.2022) und Dienstagmorgen (15.11.2022) die Scheiben von zwei geparkten Autos in der Libanonstraße und der Planckstraße eingeschlagen. In der Libanonstraße schlugen die Diebe zwischen 18.00 Uhr am Montag und 11.30 Uhr am Dienstag zwei Scheiben eines schwarzen BMW ein, der auf Höhe der Hausnummer 66 am Straßenrand geparkt war. Sie stahlen Tennisbälle, eine Sporttasche sowie Tennisschuhe im Wert von über hundert Euro. In der Planckstraße auf Höhe Hausnummer 23 schlugen unbekannte Täter am Dienstag, im Zeitraum von 01.30 Uhr und 05.15 Uhr, die Fahrerscheibe eines schwarzen Mercedes ein und erbeuteten eine Geldbörse. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

