POL-SE: Elmshorn - Gewaltverbrechen im Elmshorner Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (07.07.2022) ist es zu einem Feuer an der Fassade einer Schule in der Hartkirchener Chaussee gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stellte eine Personengruppe um 19:32 Uhr aufsteigenden Qualm an dem Schulgebäude fest und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr stand ein Teil ...

mehr