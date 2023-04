Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falschfahrer auf dem Autobahndreieck Fulda gestellt - weitere Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Am Ostermontag (10.04.), gegen 15.45 Uhr, wendete ein Pkw-Fahrer auf der Autobahn A 66 im Bereich des Autobahndreiecks Fulda und befuhr die Autobahn entgegen der Fahrtrichtung. Der Falschfahrer konnte schließlich durch die Polizei vor Ort gestellt werden:

Der diesjährige Ostermontag war auf den Autobahnen im Bereich Fulda und Umgebung durch den Feiertagsverkehr und einem damit einhergehenden erhöhten Verkehrsaufkommen geprägt. Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer aus Künzell geriet dabei auf der A 66 am Autobahndreieck Fulda in stockenden Verkehr und beschloss vermutlich, diesen einfach zu umfahren. Er wendete daher und fuhr einige Hundert Meter entgegen der Fahrtrichtung auf der A 66 wieder zurück in Richtung Eichenzell. Dabei gefährdete er mindestens zwei ihm entgegenkommende Fahrzeuge. Beide Pkw-Fahrer mussten ausweichen, um eine Kollision mit dem Falschfahrer zu vermeiden. Der 72-Jährige erkannte daraufhin offenbar sein Fehlverhalten und wendete abermals. Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde er zum Anhalten aufgefordert und konnte schließlich durch mehrere Streifenwagen der Autobahnpolizei Petersberg auf dem Standstreifen der A 66 gestellt werden. Ob das Verhalten des Mannes eine sogenannte "billigende Inkaufnahme der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer" darstellt oder es sich schlicht um ein Versehen handelte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im weiteren Verlauf wurde durch die Autobahnpolizei ein Strafverfahren wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mercedes-Fahrer eingeleitet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach weiteren Zeugen des geschilderten Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Petersberg unter der Telefonnummer 0661 / 969 560, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen. Allein den anderen aufmerksam und vorausschauend fahrenden Verkehrsteilnehmern auf der A 66 ist es an diesem Ostermontag-Nachmittag zu verdanken, dass es nicht zu einem schweren Verkehrsunfall kam.

Gefertigt: POK Bau, Polizeiautobahnstation Petersberg

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell