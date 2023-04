Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchtmeldung der PSt. Hünfeld

Fulda (ots)

Spiegelunfall im Begegnungsverkehr auf der B 27 bei Bad Hersfeld - Unfallfahrer eines schwarzen BMW 1er mit HEF-Kennzeichen flüchtig

Am 06.04.2023 ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf der B 27 zwischen dem Autobahnzubringer zur BAB 4 in Bad Hersfeld und der Abfahrt Unterhaun ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr, bei dem ein schwarzer BMW 1er mit Hersfelder Kennzeichen in einer Kurve leicht auf die Gegenfahrbahn geriet und hierbei den Außenspiegel eines in Fahrtrichtung Hünfeld entgegenkommenden 68-jährigen HONDA-Civic-Fahrers aus Eiterfeld touchierte. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 EUR. Nach dem Unfall entfernte sich der oder die BMW-FahrerIn unerlaubt von der Unfallstelle und meldete sich auch nicht nachträglich bei der Polizei, weswegen er/ sie der Unfallflucht verdächtigt wird.

Es werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und insbesondere weitere Angaben zum dem flüchtigen 1er BMW und deren Fahrzeuginsassen machen können.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld oder der in Hünfeld!

(Berichterstatter: Polizeistation Hünfeld - PHK Phieler)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell