Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mit Hammerbeil auf PKW eingeschlagen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 19.10.2022 gegen 01:30 Uhr schlug ein amtsbekannter Täter in den Kappesgärten in Bad Dürkheim, mit einem Hammerbeil auf ein Fahrzeug ein. Über Notruf wurde zuvor eine dunkelhäutige männliche Person gemeldet, die mitten auf der Fahrbahn stehen und die Weiterfahrt eines Mercedes Benz verhindern würde. Die männliche Person hätte ein Hammerbeil in der Hand und würde sich aggressiv verhalten. Beim Eintreffen der Streife vor Ort, schlug ein 25-Jähriger mit seinem Hammerbeil auf die Fahrzeugscheibe der Beifahrertür ein. Der 19-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Täter konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Person wurde noch ein Messer, eine Gartenschere, eine Haushaltsschere, ein Schraubendreher und Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt. Der 25-Jährige verhielt sich weiterhin äußerst aggressiv und wurde daher in Gewahrsam genommen. Er versuchte die Polizeibeamten anzuspucken, beleidigte eine Beamtin als "Hure", beleidigte die Beamten als "Rassisten" und drohte herauszufinden wo die Beamten wohnen würden, um sie dann zu erschießen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt.

