POL-OH: Einbrüche im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld - Zeugenaufruf

Bad Hersfeld (ots)

1.) Ludwigsau-Mecklar - Am Samstag (01.04.2023) kam es zwischen 15.25 Uhr und 22.43 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedloser Straße in Ludwigsau, Ortsteil Mecklar. Über den rückwärtigen Teil des Grundstückes verschafften sich Unbekannte zum Wohnhaus und durchsuchten die Wohnräume. Die unbekannten Täter stahlen Bargeld und Schmuck. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise zu dem oder den Täter (n) werden gebeten an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

2.) Bad Hersfeld - Im Zeitraum vom Samstag (01.04.2023) gegen 21.00 Uhr und Sonntag (02.04.2023) um 00.05 Uhr kam es zu Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Wallengasse in Bad Hersfeld Unbekannte verschafften sich zur Wohnung und durchsuchten diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zu dem oder den Täter (n) werden gebeten an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-932-0, bzw. jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

i.A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

