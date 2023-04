POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Künzell. Am gestrigen Mittwoch (05.04.), gegen 19:40 Uhr, kam es in der Turmstraße zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Turmstraße von der Straße "Am Sportplatz" kommend in Richtung Ferdinand-Braun-Schule. In der Höhe der Turmstraße 117 kam der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß anschließend gegen den Gartenzaun/Randstein der Geschädigten. Am Bordstein sowie am Gartenzaun/Randstein entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Nach dem Aufprall soll der unbekannte Fahrer kurzzeitig aus dem Pkw gestiegen sein. Der unbekannte Fahrer wird auf 20-25 Jahre geschätzt. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarz-blauen Polo - oder bauartähnlichen Pkw - gehandelt haben. Dieser habe auffällige Muster in Flammenform in silber-weiß. Im Anschluss flüchtete der Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0.

Geklärte Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (05.04.), um 11:20 Uhr, befuhren eine 83-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und eine 42-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Bad Hersfeld, die B62 (Frankfurter Straße) stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich mussten beide Fahrzeuge aufgrund von einer roten Ampel verkehrsbedingt warten. Die 83-Jährige nutzte dazu die linke der beiden Linksabbiegerspuren. Die 42-Jährige die rechte Fahrspur. Beim Abbiegevorgang kam die 83-jährige Fahrerin zu weit auf die Rechtsabbiegerspur und touchierte dabei das Fahrzeug der 42-Jährigen. Die 83-Jährige flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sie konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro.

Auffahrunfall

Schenklengsfeld. Am Dienstag (04.04.), gegen 17 Uhr, befuhren ein 67-jähriger Fahrer eines Sprinters und eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald in dieser Reihenfolge die L3171 von Unterweisenborn kommen in Fahrtrichtung Hohenroda. Der Sprinterfahrer musste dabei nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die Pkw-Fahrerin vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Bad Hersfeld. Am Dienstag (04.04.), gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Krad die Straße "An der Haune" in absteigende Richtung. Dabei verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad und kam zu Fall. Der 52-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste in ein Klinikum eingeliefert werden. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Bad Hersfeld. Am Dienstag (04.04.), gegen 15:40 Uhr, bog eine 87-jährige Pkw-Fahrerin aus Haunetal aus der Hainstraße kommend in den Hubertusweg ab und fuhr anschließend weiter in Richtung Heinrich-von-Stephan-Straße. Eine 19-jährige Fußgängerin aus Bad Hersfeld überquerte zu diesem Zeitpunkt dort den Fußgängerüberweg. Aus noch ungeklärter Ursache stieß die Pkw-Fahrerin dabei mit der Fußgängerin zusammen. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Philippsthal. Am Dienstag (04.04.), gegen 7:25 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die L3172 von Lengers kommend in Richtung Harnrode. In einer dortigen kleinen Senke hatte sich nach momentanem Kenntnisstand Wasser auf der Fahrbahn gesammelt, welches aufgrund der überfrierenden Nässe die Straße rutschig machte. Der Pkw-Fahrer verlor dort aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, schlitterte nach links in den Graben und überschlug sich. Dabei wurde auch ein Leitpfosten aus dem Boden gerissen. Der Pkw-Fahrer verletzte sich leicht und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.050 Euro.

