POL-OH: Einbruch in Bürogebäude - Einbruch in Wohngebäude

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (05.04.) auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu den Büroräumen einer Firma in der Schlossstraße. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und verursachten dabei rund 500 Euro Sachschaden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohngebäude

Fulda. Über ein Dachfenster verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (05.04.) unbefugten Zugang zu einem Wohngebäude in der Straße "In den Straußwiesen". Anschließend öffneten die Einbrecher eine Tür zu einer Wohnung gewaltsam und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auch die Tür einer weiteren Wohnung beschädigten die Täter, diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

