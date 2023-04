Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Unfall

Fulda. Am Dienstag (04.04.) kam es auf der Petersberger Straße zu einem Fahrradunfall mit einem schwerverletzten zwölfjährigen Kind. Die Radfahrerin befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen den auf dem Gehweg befindlichen Radweg aus Richtung Dietzenhoferstraße Richtung Heinrichstraße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und kam dabei etwa in Höhe der Hausnummer 44a aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Tann. Am Dienstag (04.04.), gegen 16:35 Uhr, ereignete sich auf der B278 - zwischen Günthers und der Landesgrenze nach Thüringen - im Ein- und Ausfahrtsbereich nach Sinswinden ein Verkehrsunfall. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen bog ein 73-jähriger Kleinbus-Fahrer aus Tann aus Sinswinden kommend auf die Bundesstraße in Richtung Tann-Günthers ein. Zeitgleich fuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Tann die B278 von Motzlar kommend in Richtung Günthers. Aus bislang noch unklarer Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos. Alle Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 23.000 Euro.

Polizeistation Hilders

