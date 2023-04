Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg (Ohm). In der Nacht zu Dienstag (04.04.) entleerten Unbekannte einen Pulverfeuerlöscher in einem schwarzen Seat Ibiza, nachdem sie sich zuvor unberechtigten Zugang zu dem Fahrzeuginnenraum verschafft hatten. Zur Tatzeit stand das Auto - an dem Sachschaden von etwa 300 Euro entstand - im öffentlichen Verkehrsraum in der Mittelstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

