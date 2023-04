Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehr als 650 Gramm Betäubungsmittel aufgefunden

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld. Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld beschlagnahmten am Dienstag (04.04.) circa 650 Gramm Marihuana und Haschisch sowie weitere Betäubungsmittel in der Wohnung einer 33-jährigen Frau und eines 29-jährigen Mannes in der Innenstadt.

Durch Feststellungen des Ordnungsamtes der Stadt Bad Hersfeld sowie Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats ergab sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die beiden Personen. Vor diesem Hintergrund erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für deren Wohnräume.

Dabei stellten die Polizistinnen und Polizisten rund 650 Gramm Haschisch und Marihuana, eine geringe Menge Kokain und etwa 60 Tabletten eines Potenzmittels sowie Bargeld sicher. Das aufgefundene Marihuana und Haschisch hätte nach ersten Schätzungen einen Straßenverkaufswert von circa 6.500 Euro erzielen können.

Die Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Sarah Beier,

Staatsanwaltschaft Fulda, Stellvertretende Pressesprecherin, 0661/924-2714

Sandra Hanke,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

