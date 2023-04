Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Du hast es in der Hand - Überlasse beim Biken nichts dem Unfall" - Beginn der Motorradsaison 2023

Osthessen (ots)

Osthessen. Der Startschuss für die Motorradsaison 2023 ist gefallen und das zunehmend sonnigere Wetter lockt Bikerinnen und Biker auf die Straßen. Vor diesem Hintergrund sensibilisiert die Polizei Osthessen zum Auftakt der Zweiradsaison auch in diesem Jahr im Hinblick auf Unfallursachen auf osthessischen Straßen.

Erfahrungsgemäß ist der Anteil von Verkehrsunfällen unter Beteiligung motorisierter Zweiräder im Frühjahr besonders hoch. Hauptursächlich hierfür sind mitunter unangepasste Geschwindigkeiten, zu geringe Sicherheitsabstände und Überholmanöver trotz unklarer Verkehrslage. Auch das aktuell noch unbeständige Frühlingswetter und die wechselhaften Straßenverhältnisse sollten nicht außer Acht gelassen werden.

Obendrein müssen sich Bikerinnen und Biker nach der mehrmonatigen Fahrpause erst wieder an ihre Maschinen gewöhnen. Nach den Wintermonaten wird eine technische Überprüfung des Bikes und der eigenen Schutzausrüstung vor Fahrtantritt dringend geraten - denn das motorisierte Zweirad hat weder Gurt noch Knautschzone.

Kontrollen auch in 2023

Vor diesem Hintergrund wird die Polizei Osthessen auch in diesem Jahr Kontrollen durchführen, um Motorradfahrende hinsichtlich der für sie größten Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren und einen Austausch auf Augenhöhe zu ermöglichen. Sollte es jedoch zu Verkehrsverstößen kommen, wird die Polizei diese konsequent ahnden.

Umstellung für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden sind nicht mehr an die Bikes gewöhnt. Zweiradfahrende sollten daher möglichst vorausschauend fahren und ihre Geschwindigkeit dem Saisonauftakt anpassen, damit sich alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer schnellstmöglich wieder an die Herausforderungen der neuen Jahreszeit gewöhnen und zu einem sicheren Fahrgefühl zurückkehren können. Fahrsicherheitstrainings können ebenfalls dazu beitragen, dass Bikerinnen und Biker möglichst schnell wieder sicher im Sattel sitzen. Und auch ein Erste-Hilfe-Kurs oder das Auffrischen der Erste-Hilfe-Kenntnisse schadet niemandem! Zu wissen was zu tun ist, kann im Notfall entscheidend dazu beitragen, Menschen helfen und möglicherweise retten zu können.

Präventionskampagne der Hessischen Polizei

Mit dem Slogan "Auf der Straße gibt es nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren", unterstützt auch in diesem Jahr der bekannte und erfolgreiche Motorradrennfahrer Marcel Schrötter die Präventionskampagne der Hessischen Polizei "Du hast es in der Hand - Überlasse beim Biken nichts dem Unfall". Zudem sind wieder Plakataktionen und hessenweite Radiospots geplant. Alles mit dem Ziel, Verkehrssteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hinsichtlich der Gefahren und gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Denn egal, ob Motorradfahrende, Autofahrende oder sonstige Verkehrsteilnehmende, jeder hat es in der Hand und kann durch sein Verhalten zur Verkehrssicherheit beitragen.

In diesem Sinne wünscht das Polizeipräsidium Osthessen allen Verkehrsteilnehmenden und insbesondere den Bikerinnen und Bikern zum Saisonauftakt allzeit gute Fahrt.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

