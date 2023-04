Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kunstwerk beschädigt - Zeugenaufruf

Einbruch in Gaststätte

Einbruch in Gaststätte

Fulda (ots)

Kunstwerk beschädigt - Zeugenaufruf

Fulda. In der Nacht auf Dienstag (04.04.), gegen 0.20 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Kunstwerk namens "Alltagsmenschen" am Buttermarkt. Hierdurch entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe an einer Figur, der auf bislang noch unbekannte Art und Weise der Kopf abgeschlagen wurde. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Hünfeld. Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (01.04.) und Montagmorgen (03.04.) in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein. Die Täter verschafften sich über ein Oberlicht Zutritt zum Gebäude und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Künzell. Eine Gaststätte in der Keuloser Straße im Ortsteil Bachrain wurde am Montag (03.04.), zwischen 0 Uhr und 9.30 Uhr, zum Ziel Unbekannter. Die Täter hebelten eine Tür auf, um ins Gebäude zu gelangen und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell