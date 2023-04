POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Alsfeld-Leusel

Fulda (ots) - Fahrerflucht in Hünfeld in der Wellastraße Am 29.03.2023 zwischen 07:20 Uhr und 16:30Uhr parkte die Geschädigte seinen Pkw Skoda Fabia ordnungsgemäß auf dem seitlichen Parkstreifen gegenüber dem Anwesen Wellastraße 6 in Hünfeld. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte die Geschädigte eine Beschädigung an dem linken Außenspiegel seines Fahrzeugs fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ...

mehr