Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Petersberg. Am Sonntag (02.04.) kam es zu einem Unfall mit Leichtverletzen. Ein 88-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Dipperzer Straße von der Ausfahrt Fulda-Mitte kommend in Richtung Stadtmitte. Ein 51-järhiger Toyota-Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Dipperzer Straße in gleicher Richtung vor dem Renault Captura. Der 51-Jährige musste verkehrsbedingt anhalten. Der 88-jährige fuhr auf den Renault auf. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Bad Hersfeld. Am Freitag (31.03.), um 11:20 Uhr, befuhren ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck und eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Frankfurter Straße von Hauneck kommend in Richtung Innenstadt. Der 88-Jährige befuhr den linken von drei Fahrstreifen. Die Pkw-Fahrerin befuhr den mittleren Fahrstreifen. Der Pkw-Fahrer wollte auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

LKW-Fahrer reißt beim Abbiegen Metallpfosten raus und flüchtet

Lauterbach. Am Samstag (01.04.), gegen 8:50 Uhr, wollte ein 55-jähriger Fahrer aus Münster mit seinem Lkw samt Auflieger von der Vogelsbergstraße nach rechts in die Straße "Am Wörth" abbiegen. Dabei riss der rechte Unterfahrschutz des Lkws zwei Metallpfosten aus ihrer Bodenverankerung. Zudem zerriss die Kette zwischen den Pfosten. Durch den Unfall riss dann auch noch der Unterfahrschutz ab. Der Lkw-Fahrer flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Er konnte aber später ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell