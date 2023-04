POL-OH: Kunstwerk beschädigt - Zeugenaufruf

Fulda (ots) - In Fulda-Gläserzell, Lausitzer Straße parkte ein Fahrzeugführer seinen schwarzen BMW xDrive am Sonntagmorgen (02.04.) von 00.30 Uhr bis 07.00 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 1a. Als er am frühen Morgen seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er feststellen, dass sein BMW im Bereich der hinteren linken Stoßstange und dem dortigen Beleuchtungsbereich ...

