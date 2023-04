Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Gläserzell - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

In Fulda-Gläserzell, Lausitzer Straße parkte ein Fahrzeugführer seinen schwarzen BMW xDrive am Sonntagmorgen (02.04.) von 00.30 Uhr bis 07.00 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 1a.

Als er am frühen Morgen seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er feststellen, dass sein BMW im Bereich der hinteren linken Stoßstange und dem dortigen Beleuchtungsbereich beschädigt war.

Der unbekannte Verursacher/ die unbekannte Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0661/105-0.

(Berichterstatterin: Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

