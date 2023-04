Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Großenlüder: Am Freitag, den 31.03.2023, gegen 13:25 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 112 zwischen Müs und Bad Salzschlirf ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 62-jährige Fahrerin eines PKW Seat und ein 29.-jähriger Fahrer eines Pkw Audi befuhren, in dieser Reihenfolge, die Kreisstraße 112 von Müs kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. In Höhe einer Sportanlage wollte die 62.-jährige Seat-Fahrerin nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen und verringerte hierzu ihre Geschwindigkeit. Der 29.-jährige Audi-Fahrer setzte gleichzeitig zum Überholen an und die Pkw kollidierten hierbei seitlich miteinander. Es entstand Sachschaden an den Pkw in Höhe von 6500,-EUR. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Helgert, PHK, Polizeistation Fulda

