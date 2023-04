Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ludwigsau. Am 31.03.2023, gg. 11:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des "Thomas Philipps" Einkaufsmarktes zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei beschädigte ein 61-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Bad Hersfeld mit seinem VW Amarok beim Ein-/ Ausparken den ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Seat Ibiza einer 34-jährigen jungen Frau aus Ludwigsau. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8600 Euro. Verletzt wurde niemand.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Philippsthal. Im Zeitraum von Freitag, den 31.03.2023 um 20:00 Uhr und Samstag, den 01.04.2023 um 07:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße Weidenhain in 36269 Philippsthal. Der oder die unbekannte (n) Täter beschädigte (n) hierzu unter massiver Gewalteinwirkung eine Holzkellertür und betraten die Räumlichkeiten. Hier wurden sämtliche dort gelagerte Gegenstände durchwühlt. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Es entstand Sachschaden an der Holztür in Höhe von ca. 150 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem oder den Täter (n) werden gebeten an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, bzw. jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Sachbeschädigung an Garagentor mittels Graffiti Bad Hersfeld. Im Zeitraum vom Freitag, 31.03.2023 gegen 23:00 Uhr und Samstag, den 01.04.2023 um 04:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Garagentor im rückwärtigen Bereich der Wohnanschrift "Unter der Stiegel" in 362512 Bad Hersfeld. Durch den oder die unbekannten Täter wurde mittels eines Graffiti ein ca. 170 cm x 110 cm großer Schriftzug auf das Garagentor gesprüht.

Es entstand Sachschaden an dem Garagentor in Höhe von ca. 100 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem oder den Täter (n) werden gebeten an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, bzw. jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Gefertigt: Liemen, POK`in

