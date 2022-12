Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 30.12.2022, in dem Zeitraum von 17:20 Uhr bis 17:25 Uhr wurde am Fackelrondell, Kaiserslautern ein Mountain-Bike entwendet. Die 42-jährige Eigentümerin stellte das Fahrrad in einen Fahrradständer und sicherte es mit einem Schloss. Als sie wieder zurückkehrte, war das Fahrrad samt Schloss entwendet worden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |wey

