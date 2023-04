Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung der Polizeistation Alsfeld - Radfahrer leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Nachmittag des 31.03.2023, 15:00 Uhr, kam es in der Alsfelder Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrradfahrer befuhr die Straße "Mainzer Tor" in Richtung Marburger Straße. Im Kreuzungsbereich zur Altenburger Straße wurde der vorfahrtberechtigte Fahrradfahrer von einem Pkw-Fahrer übersehen, welcher die Kreuzung in Richtung Bahnhof überfuhr. Bei der darauffolgenden Kollision kam der Fahrradfahrer zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er kurzzeitig stationär aufgenommen wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

