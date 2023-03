Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Tann. Bereits am 09. Februar kam es gegen 16:25 Uhr in Tann (Rhön) zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich eines Wirtschaftsweges. Hierbei stieß ein Motocross-Motorrad gegen einen entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Motorradfahrer flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht nun das auf dem Lichtbild abgebildete Motorrad, ein weiß/gelb/blaues Motocross-Motorrad ("Vollcross") der Marke Suzuki. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise bezüglich folgender Fragen:

- Wem ist in der Vergangenheit im Raum Tann ein solches Motorrad aufgefallen? - Wer kann Angaben zum Verbleib des Motorrades machen?

Hinweise zu den genannten Fragestellungen bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Hilders

