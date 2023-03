Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörsendiebstähle

Osthessen (ots)

Geldbörsendiebstähle - Ihre Polizei warnt

Osthessen. Immer wieder kommt es in allen drei osthessischen Landkreisen zu Geldbörsendiebstählen - auch in Supermärkten. Mitunter buchen die Täterinnen und Täter im Anschluss zeitnah und unberechtigt - mittels der bei den Diebstählen erlangten Kredit- und Debitkarten - an Bankautomaten Geld von den Konten der Betroffenen ab.

Ihre Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Hinweise:

- Nehmen Sie zum Einkauf nicht mehr Bargeld mit, als tatsächlich erforderlich - Verzichten Sie auf das Mitführen von unnötigen Dokumenten und Karten - Notieren Sie keine PINs auf Zahlungskarten und führen Sie diese keinesfalls in Ihrem Gelbeutel oder Tasche mit (auch nicht als Notizen, beispielsweise als Telefonnummern getarnt à Betrüger durchschauen dies!) - Geben Sie Ihre PIN an der Kasse immer geschützt vor Einblicken Fremder ein - Führen Sie Ihre Geldbörse immer eng am Körper - beispielsweise in der Innentaschen der Kleidung - mit sich. Legen Sie niemals Ihre Taschen mitsamt Wertgegenständen in Ihrem Einkaufswagen ab - Bleiben Sie wachsam, wenn Sie, während des Einkaufs oder auch auf dem Parkplatz, von unbekannten Personen angesprochen werden: Dies könnte Teil eines Ablenkungsmanövers sein! - Sollten Sie dennoch Opfer eines Diebstahls geworden sein, sperren Sie abhandengekommene Karten bitte umgehend und bringen den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige.

