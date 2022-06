Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Erhöhtes Einsatzaufkommen in den Mittagsstunden für die Feuerwehr Ratingen

Ratingen (ots)

11:32 Uhr bemerkten aufmerksame Bürger auf einem Parkplatz an der Werdenerstraße, das eine Frau in einem PKW anscheinend eingeschlossen war und nicht mehr selbständig das Auto verlassen konnte. Der alarmierte Rüstzug der Feuerwehr Ratingen kam nicht zum Einsatz, da die Türe des PKW sich mittlerweile wieder öffnen ließ. Die Frau wurde durch den Notarzt in Augenschein genommen und rettungsdienstlich versorgt.

11:54 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einer Ölspur auf die Autobahn A 52 alarmiert. Durch einen geplatzten Motor wurde der Standstreifen auf einer Länge von ca. 150 Meter mit Öl verunreinigt. Die Ölspur wurde abgestreut, die Straße abgestumpft und das Bindemittel entsorgt.

13:25 Uhr musste die Feuerwehr Ratingen zu einer Verkehrsabsicherung auf die Autobahn ausrücken, ein Internistischer Notfall auf dem Standstreifen der A 3 war die Ursache.

13:40 Uhr rückte die Feuerwehr Ratingen zu einem Brandgeruch in Hösel am Rodenwald aus. Eine Bewohnerin bemerkte den Brandgeruch im Treppenraum. Ein Trupp unter Atemschutz stellte fest, dass es sich um angebranntes Essen in einer Dachgeschosswohnung handelte. Der Treppenraum und die betroffene Wohnung wurden mit einem Hochdrücklüfter vom Brandgeruch befreit. Verletzte gab es keine.

13:52 Uhr Parallel zum Einsatz am Rodenwald kam es noch zu einer Brandstellennachschau auf der Neisserstraße. Ein durch Bewohner gelöschter Blumenkübel, musste durch die Feuerwehr nochmal mit ca. 300 Liter Wasser nachgelöscht werden.

Ca. zur gleichen Zeit kam es noch zu einem Einsatz auf dem Angermunder Weg. Hier musste ein Ölfleck auf der Straße beseitigt werden.

An den Einsätzen waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr Ratingen Mitte, Tiefenbroich und Hösel/ Eggerscheid beteiligt. Ebenso der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie der Notarzt aus Mettmann.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell