Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengebäude - Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Firmengebäude

Hünfeld. In der Fuldaer Straße brachen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (30.03.) in ein Firmengebäude ein. Sie brachen ein Fenster eines Landhandels und eine Tür einer Gaststätte auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Großenlüder. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Donnerstag (30.03.) aus einer Garage in der Straße "Marktplatz" ein schwarzes Pedelec des Herstellers Morm´son Loap und ein Mischpult im Gesamtwert von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell