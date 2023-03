POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Flieden (ots) - Am 29.03.2023 zwischen 13:40 Uhr und 14:20 Uhr ereignete sich in Flieden an dem Eckgrundstück Am Rausch 19 eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen Metallzaun des dortigen Grundstückes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro. Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06655/96880. Gefertigt: Polizeiposten Neuhof, POK Hilfenhaus Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und ...

