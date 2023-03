Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfall

Bad Salzschlirf. Bei einem Unfall am Dienstag (28.03.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 18.500 Euro. Ein 41-jähriger VW-Kombi-Fahrer befuhr gegen 6 Uhr die Bahnhofstraße aus Richtung Lauterbach kommend in Richtung Bad Salzschlirf. In Höhe der Hausnummer 9 kam er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Straßenrand ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Ford-Fiesta. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls über mehrere dortige Fahrradständer geschoben und beschädigte diese.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Heringen. Am Dienstag (28.03.), gegen 12 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Oelde (LK Warendorf) die L3255 (Eisenacher Straße) in Herfa in Richtung Friedewald. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. Um nach links in die Hönebacher Straße abzubiegen bremste der 36-jährige Pkw-Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ab, um die entgegenkommende Pkw-Fahrerin durchfahren zu lassen. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr außerdem die Hönebacher Straße in Richtung Friedewald und missachtete nach aktuellem Kenntnisstand im Kreuzungsbereich die Vorfahrtsregelung. Hierdurch musste der Fahrer aus Oelde dem unbekannten Fahrzeugführer ausweiche, streifte zunächst das Fahrzeug der Pkw-Fahrerin und fuhr anschließend frontal über den Bordstein auf den dortigen Gehweg. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro sowie seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigsau. In der Zeit von Dienstag (28.03.), gegen 18:30 Uhr, bis Mittwoch (29.03.), gegen 10 Uhr parkte eine 48-jährige Fahrerin aus Ludwigsau ihren blauen VW Fox auf einem Parkplatz in der Ernst-von-Harnack-Straße. Als sie am Mittwochmorgen zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie eine Beschädigung an der Heckstoßstange durch einen unbekannten Fahrzeugführer. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

