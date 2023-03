Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Zweiradfahrer schwerverletzt / Alleinunfall

Am Dienstag, dem 28.03.23, gg. 11.45 Uhr befuhr ein 88 - jähriger Mann aus Fulda mit seinem Leichtkraftrad, einer Suzuki, in Fulda die Pacelliallee in Fahrtrichtung Walter Bauer Straße.

Auf der Pacelliallee in Höhe der Walter Bauer Straße befindet sich eine Verkehrsinsel.

Laut Zeugenangaben geriet der 88-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Leichtkraftrad gegen den dortigen Bordstein der Verkehrsinsel, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden, wo er schwerverletzt liegenblieb.

Glücklicherweise waren engagierte Ersthelfer vor Ort und führten bis zum Eintreffen von Rettungskräften Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem schwerverletzten Mann durch. Im weiteren Verlauf wurde er in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen.

An dem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 800,- Euro.

(Berichterstatterin: Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

