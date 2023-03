Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Mülltonne beschädigt

Fulda

Diebstahl

Petersberg. In der Nacht zu Dienstag (28.03.) stahlen Unbekannte mehrere Taschen von einer Garderobe eines Einfamilienhauses im Schwester-Caritina-Weg. Der genaue Wert des Diebesguts ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mülltonne beschädigt

Hünfeld. Zwischen Montagnachmittag (27.03.) und Dienstagvormittag (28.03.) beschädigten Unbekannte eine Mülltonne in der Töpferstraße. Augenscheinlich waren Papiere in dem Abfallbehältnis entzündet worden. Zu einem Brand war es nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen jedoch nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

