Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall

Vogelsbergkreis (ots)

Wartenberg-Angersbach. Am Samstag (25.03.), gegen 7 Uhr, wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein 41-jähriger Fahrer aus Wartenberg mit seinem 5er BMW rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt auf die Goethestraße ausfahren. Hierbei stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Fahrer - ebenfalls aus Wartenberg - eines Nissan X-Trail, der die Goethestraße in Richtung Bundesstraße 254 befuhr, zusammen. Durch den Aufprall wurde der Nissan leicht nach rechts abgedrängt, wodurch er noch einen am Straßenrand geparkten Fiat 500 touchierte. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell