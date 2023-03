Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen gesucht: Chemikalien in öffentlichem Gewässer entsorgt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Unbekannte entsorgten in einem Teich nahe der Meisenbacher Straße im Bereich des Parkplatzes "Roter Neon" mehrere Kanister und Flaschen mit chemischen Substanzen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verunreinigte keine der Flüssigkeiten das Gewässer. Die unerlaubt entsorgten Chemikalien wurden am Montagvormittag (27.03.) in dem Teich festgestellt und umgehend fachgerecht von einer Entsorgungsfirma abtransportiert. Eine genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

