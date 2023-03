Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach körperlicher Auseinandersetzung - Zeugen gesucht - Autos zerkratzt

Nach körperlicher Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Fulda. Am Freitag (24.03.), gegen 15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Straße "Vor dem Peterstor" aus noch unklarer Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Mann aus Hilders und einem 29-jährigen Fuldaer. In diesem Zusammenhang verletzte der 26-Jährige den Mann aus Fulda nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit einem spitzen Gegenstand leicht am Kopf. Als ein 25-jähriger Zeuge auf die Streitigkeit aufmerksam wurde und versuchte die Situation zu schlichten, wurde dieser durch Schläge leicht verletzt. Der Hilderser flüchtete zunächst fußläufig vom Tatort. Er konnte jedoch wenig später im Rahmen der Fahndung durch Beamte der Polizeistation Fulda angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Diese wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Autos zerkratzt

Kleinlüder. Insgesamt drei Pkw zerkratzten Unbekannte in der Nacht zu Montag (27.03.) in der Vogelsbergstraße. Zur Tatzeit waren die Fahrzeuge ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

