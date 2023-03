Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: UPDATE: 21-jährige Frau in Wohnhaus tödlich verletzt - Haftbefehl gegen 26-Jährigen erlassen

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

UPDATE: 21-jährige Frau in Wohnhaus tödlich verletzt - Haftbefehl gegen 26-Jährigen erlassen

Neuhof. Am Sonntagmorgen (26.03.), gegen 3 Uhr, fanden Einsatzkräfte der Polizei Osthessen eine leblose 21-Jährige in einem Wohnhaus in der Gieseler Himmelsbergstraße auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war die junge Frau von dem mit ihr in häuslicher Gemeinschaft lebenden 26-jährigen Mann tödlich verletzt worden. Eine Obduktion des Leichnams ergab, dass mehrfache halbscharfe Gewaltanwendungen gegen das Gesicht und den Nacken-/Halsbereich des Opfers todesursächlich waren - wir berichteten.

Der Tatverdächtige konnte unmittelbar nach der Tat noch vor Ort widerstandslos von der Polizei festgenommen werden. Er wurde am heutigen Montag (27.03.) einem Haftrichter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 26-Jährigen erließ. Er wurde im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu den genauen Hintergründen und Umständen dauern auch weiterhin an.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, Tel. 0661 / 924-2704

Sandra Hanke,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, Tel. 0661 / 105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell