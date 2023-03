POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Tann. Am Samstag (25.03.), gegen 1.45 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3174 im Tanner Ortsteil Neustädtges ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades fuhr zusammen mit seinem ebenfalls 16-jährigen Sozius - beide aus der Gemeinde Burghaun - auf der Landstraße aus Hofbieber kommend in Richtung Tann. In Tann-Neustädges kam der Kradfahrer aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und blieb auf einer Wiese liegen. Der Fahrer verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden. Der Sozius blieb glücklicherweise unverletzt. Er wurde dennoch zu medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Da der 16-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Krad nicht zugelassen war, erwartet den Jugendlichen nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Auffahrunfall mit Folgeunfall sorgt für Vollsperrung der A4

Bad Hersfeld. Am Montag (27.03.) kam es, gegen 4:45 Uhr, zu einem Auffahrunfall auf der BAB 4 kurz vor der Anschlussstelle Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Westen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen fuhr eine 26-jährige Frau aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Kleinstwagen im stockenden Verkehr auf der linken Fahrspur auf einen vor ihr fahrenden Pkw auf. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeuginsassen des zweiten beteiligten Fahrzeugs stiegen Zeugenaussagen zufolge aus und begutachteten ihr Fahrzeug. Da sie vermutlich augenscheinlich keinen Schaden an ihrem Fahrzeug erkennen konnten, fuhren sie anschließend weiter, ohne zuvor die Daten mit der Unfallverursacherin auszutauschen.

Während die 26-jährige Unfallverursacherin sich bereits hinter die Schutzplanke begeben und die Polizei verständigt hatte, fuhr ein 31-jähriger, polnischer Fahrer eines Renault Kangoo aus unklarer Ursache auf das noch immer auf dem linken Fahrstreifen stehende, unfallbeschädigte Kleinstfahrzeug auf. Auch der Renault konnte anschließend nicht mehr vom linken Fahrstreifen weggefahren werden, weshalb für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge die BAB 4 in Fahrtrichtung Westen zeitweise vollgesperrt werden musste.

Die 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden von rund 16.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (24.03.), gegen 10:25 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem silberfarbenen Mercedes 350 den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Homberger Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte zeitgleich rückwärts aus einer Parklücke aus und stieß dabei gegen das Fahrzeug des 60-Jährigen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Samstag (25.03.), gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenstein die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Seilerweg. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr zeitgleich den Seilerweg in aufsteigender Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Seilerweg stieß der 23-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten Hersfelder zusammen. Der 38-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro an beiden Fahrzeugen entstand.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Samstag (25.03.), etwa gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus der Schweiz den rechten der beiden in eine Fahrtrichtung verlaufenden Fahrstreifen der Frankfurter Straße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen bemerkte der 65-Jährige vermutlich zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw abbremste. Reflexartig lenkte er sein Fahrzeug daraufhin augenscheinlich nach links, wo er mit dem Fahrzeug einer 36-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld kollidierte. Diese wurde durch den Aufprall wiederum selbst mit ihrem Wagen gegen die seitlich befindliche Leitplanke gedrückt. Beide Verkehrsteilnehmer blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Unfallfucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Samstag (25.03.), gegen 18 Uhr, bis Sonntag (26.03.), gegen 10 Uhr, parkte eine 55-jährige Fahrerin ihren grünen Jeep Compass am rechten Fahrbahnrand in der Fuldastraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in diesem Zeitraum den abgestellten Pkw an der linken Fahrertür. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gegen Stromkasten gefahren und Unfallflucht begangen

Schlitz. Am Sonntag (26.03.), gegen 12:40 Uhr, wurde durch einen städtischen Mitarbeiter festgestellt, dass ein Stromverteilerkasten an der Einmündung Georg-Langheinrich-Straße/ Heidgraben stark beschädigt worden war. Der Unfallverursacher fuhr ersten Erkenntnissen zufolge von der Georg-Langheinrich-Straße kommend und wollte nach rechts oder links in die Straße Heidgraben abbiegen. Hierbei geriet er aus noch unklarer Ursache nach rechts auf den Bürgersteig und stieß dort gegen den Stromkasten. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte anschließend sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de.

Über Verkehrsinsel gefahren und Unfallflucht begangen

Herbstein-Rixfeld. Am Sonntag (26.03.), zwischen 7 Uhr und 7:30 Uhr, fuhr ein Verkehrsteilnehmer auf der Vogelsbergstraße (Bundesstraße 254). Aus bisher unbekannter Ursache überfuhr er dabei die Verkehrsinsel am Ortsausgang von Rixfeld. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen silbernen Opel Corsa D gehandelt haben. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

