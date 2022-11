Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen

Polizei warnt vor Diebstählen in Supermärkten

Lübeck (ots)

Immer wieder nutzen Taschendiebe die Gelegenheit, im Gedränge, in Geschäften oder bei erkennbarer Unaufmerksamkeit ihrer Opfer, zuzuschlagen. In den vergangenen Wochen verzeichnete die Polizei in Heiligenhafen einen auffallenden Anstieg von Diebstählen in den örtlichen Supermärkten. In den über zwanzig bekannt gewordenen Fällen waren überwiegend ältere Kundinnen und Kunden betroffen, denen ihre Wertsachen aus unbeaufsichtigten Einkaufswagen oder der Handtasche entwendet wurden, während sie selbst abgelenkt waren.

Der Gesamtsachschaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich.

Neben Bargeld wurden bei den Taten auch wiederkehrend Ausweisdokumente erbeutet, deren Neubeschaffung mit erheblichem Aufwand verbunden ist.

Aus diesem Grund möchte die Polizei davor warnen, Einkaufskörbe und Handtaschen, in denen sich Wertsachen befinden, unbeaufsichtigt zu lassen und damit den Tätern den Zugriff zu erleichtern. Tragen Sie Geld, Kreditkarten oder Dokumente immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst nah am Körper. Außerdem wird dringend darauf hingewiesen, sich im Falle eines Diebstahles ohne Zeitverzug an die Polizei zu wenden.

Weitere Tipps, sich vor Taschendieben zu schützen, erhalten Sie kostenfrei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell