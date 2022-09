Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzt bei Verkehrsunfall

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 17.00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines VW Lupo die Erfurter Straße von Richtung Arnstadt in Richtung Erfurt. Zur gleichen Zeit fuhr ein 80 Jahre alter Fahrer eines VW Passat in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 80-Jährige mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug des 60-Jährigen. Hierbei verletzten sich die beiden Fahrzeugführer sowie eine Mitfahrerin des 60-Jährigen und wurden in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ein weiterer am Straßenrand geparkter Mazda wurde durch den Verkehrsunfall beschädigt. (jd)

