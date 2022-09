LPI-GTH: Berauscht

Eisenach (ots) - Gestern Morgen wurde der Polizei der Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Schlachthofstraße gemeldet. Ein oder mehrere Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe ein um dadurch in das Gebäudeinnere zu gelangen. Der oder die Täter entwendeten in der Folge mehrere Süßwaren. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 40 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter ...

