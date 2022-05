POL-PDNR: Emmerzhausen - Schutzplanken beschädigt und geflüchtet

Unkel (ots) - Am Donnerstagmorgen stellte der Eigentümer eines Schrebergartens in der Straße Am Bahndamm fest, dass ein abgestellter Bauwagen aufgebrochen wurde. Die unbekannten Täter entwendeten unter anderem ein Solarpanel. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

