Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230308-3-pdnms Einbruch in Lagerhalle mit hohem Schaden

Holtsee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Zeit vom 07.03.2023, 17.00 h, bis zum 08.03.2023, 07.00 Uhr, kam es in Holtsee/ Hohenlieth zu einem Einbruch in eine Lagerhalle der Norddeutschen Pflanzenzucht.

Bisher unbekannte Täter gelangten durch das Aufhebeln einer Tür und das anschließende Betätigen eines Rolltores in die tatbetroffene Halle und begaben sich danach offensichtlich zielstrebig an dort gelagertes Saatgut, das in Säcken verpackt war.

Vor Ort konnte der Betriebsleiter feststellen, dass mehrere hundert 10-Kilo-Säcke gestohlen wurden, so dass davon auszugehen ist, dass die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug, vermutlich einen LKW, benutzt haben dürften.

Bei dem Stehlgut handelt es sich um ganz spezielles Saatgut, das auf dem deutschen Markt aus bestimmten Gründen nicht verwendet werden kann und einen Wert im sechsstelligen Bereich aufweist.

Die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen von der ersteingesetzten Polizeistation Ascheffel übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

Wer hat im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge und/ oder Personen im Tatortbereich bemerkt ?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-89212600 oder an das Polizeirevier Eckernförde unter der Rufnummer 04351-908110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell