POL-NMS: 230308-2-pdnms Verkehrsunfall auf dem Schulweg in Kronshagen, Zeugen gesucht

Eckernförde (ots) - Am 05.03.2023 zwischen 11.00 - 13.00 Uhr fand eine Kundgebung in Form einer Menschenkette am Gelände der Imland Klinik Eckernförde statt. Insgesamt nahmen ca. 2000 Personen an dieser Menschenkette teil. Bei der Kundgebung ging es um den Erhalt der Grund- und Regelversorgung der Imland Klinik Eckernförde. Gegen 12.00 Uhr hatten die Teilnehmer die Kette um die Imland Klinik geschlossen, es kam zu ...

