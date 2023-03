Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen von mehreren Pkw zerstochen - Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Reifen von mehreren Pkw zerstochen

Rotenburg a.d. Fulda. An insgesamt sechs Fahrzeugen zerstachen Unbekannte am Donnerstagabend (23.03.) auf einem Parkplatz im Breitinger Kirchweg je einen Fahrzeugreifen. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden in Höhe eines vierstelligen Betrags. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Bebra. Die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Nürnberger Straße warfen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (26.03.), gegen 0.15 Uhr, ein. Anschließend betraten die Einbrecher unbefugt den Geschäftsraum. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch und machte die Täter auf sich aufmerksam. Er konnte mindestens zwei Personen beobachten, die daraufhin fußläufig in Richtung einer Eisdiele flüchteten. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 1,65 Meter groß - schlank - trug eine schwarze Daunenjacke

Täter 2:

- männlich - circa 1,80 Meter groß - schlank - trug eine schwarze Daunenjacke

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell